Matías Zaldivia: Me desilusionó que nadie se me acercara por la opción de renovar en Colo Colo

El defensor Matías Zaldivia se despidió de Colo Colo este viernes al conocer que no continuará en el club desde la temporada 2023, y aseguró estar "desilusionado" por las formas y la poca comunicación que hubo para la no renovación de su contrato.

En diálogo con la prensa, el zaguero mencionó que: "No me duele la no renovación, están en todo su derecho a resolver así. Lo que sí me afecta algo son las formas, pero hay que darse cuenta de cómo se fueron los últimos muchachos, no me sorprende mucho".

"Nadie de la dirigencia se me acercó para renovar ni nada. Por eso es mi desilusión con ellos porque fueron siete años que los traté con mucho respeto a todos, creo que merecía por lo menos que se acercaran para decirme que no sigo", añadió.

En cuanto a cómo deja su relación con el entrenador Gustavo Quinteros, expresó que: "De él estoy muy agradecido, siempre fue claro conmigo de que quería que continuara, por eso lo dejo de lado de toda esta situación".

"Siempre la prioridad la tuvo Colo Colo, pero también llega un punto que tengo que pensar en mi futuro y lo que venga", manifestó.

Además, Zaldivia señaló que: "Espero me recuerden con mucho cariño. Fueron siete años en los que vine casi siendo un desconocido y hoy me voy con ocho títulos y más de 150 partidos. Para mí es una alegría inmensa todo lo que logré acá".