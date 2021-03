Matías Zaldivia: No podemos pensar en otra cosa que pelear por el Campeonato

Luego de volver a las canchas tras una larga lesión, el defensor de Colo Colo Matías Zaldivia comentó el presente del elenco albo y aseguró que más allá de las complicaciones que se han dado para fichar jugadores, el plantel está mentalizado en pelear por el Campeonato, sobre todo después de lo ocurrido en el torneo pasado.

"Desde que llegué a este club, se nos mide por ganar torneos. Obviamente con plantel completo es mejor, pero hay muchas circunstancias que han ocurrido y más allá de eso hay que medir a Colo Colo por los campeonatos. No podemos pensar en otra cosa, venimos de un año malo y ahora estamos enfocados en este torneo, en luchar por el título, en volver a las copas internacionales y poner al club donde debe estar", dijo Zaldivia en conferencia de prensa.

Respecto a la conformación del plantel, el defensor no quiso comentar los dichos del técnico Gustavo Quinteros y dijo que "nosotros como plantel estamos contentos y confiados en el torneo que vamos hacer. Pensamos en los que estamos acá porque de ahí sale la base para ir a pelear los torneos".

Sobre su experiencia como líder, el ex jugador de Chacarita Juniors comentó que "tenemos un plantel muy joven y de mi parte está brindarle al equipo desde el orden, desde mi experiencia en el club y por los partidos que tengo jugados. Estamos armando un gran grupo, con un gran plantel con los chicos que llegaron así es que tenemos la mente en hacer un buen campeonato".

Zaldivia comentó también su retorno a las canchas: "En lo personal estaba esperando este momento de volver a jugar, de ponerme la camiseta, de estar dentro de una cancha, sobre todo porque el semestre pasado sufrí mucho desde fuera, y ahora traté de disfrutar", expresó.

"Creo hice bien las cosas, y en lo físico me faltan cosas, pero por suerte se pude completar bien el partido", añadió Zaldivia, quien comentó la posible llegada de Emiliano Amor.

"Es fuerte, grandote, de mucha presencia y si se suma, nos vendrá bien. No me gusta hablar de las negociaciones, porque eso lo ven los dirigente y el técnico. Viene jugando, tendrá que hacer la cuarentena, pero es importante que venga con ritmo para no adaptarse en lo físico", aseveró.