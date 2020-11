Matías Zaldivia: Para mí, Jorge Valdivia sería una solución para Colo Colo

El defensor de Colo Colo Matías Zaldivia, quien se perderá lo que resta del Campeonato Nacional por el corte del Tendón de Aquiles de su pie derecho, vio con buenos ojos la opción de Jorge Valdivia para reforzar a los "albos" y además repasó la difícil situación que vivió cuando Blanco y Negro le dio licencia médica por su lesión y se desentendió en un inicio del tratamiento.

Zaldivia dijo en diálogo con el programa Todos Somos Técnicos del CDF que "el 'Mago" (Valdivia) me deslumbró cuando lo vi en cancha, sería una ayuda tremenda, de su calidad no hay jugadores en el fútbol chileno. Si está bien físicamente sería un gran refuerzo, para mí sería una solución".

El complejo momento que vivió con Blanco y Negro a raiz de su lesión

Respecto a la compleja situación que vivió con Blanco y Negro, el zaguero sostuvo que "está solucionado", pero que en su momento quedó "sorprendido, dolido, no entendía la situacion porque es un club al que llegué hace cinco años, no llegué hace 10 minutos, me gané mi lugar, gané títulos, la gente me tiene un cariño enorme".

"Es más, tengo que poner un punto aparte porque el club ahí (en sus lesiones de ligamento cruzado) se portó excelente conmigo. La primera vez me renovaron estando lesionado, por eso ahora me sorprendió tanto", añadió.

Cerrando este tema, expresó que "me sorprendió porque no creo que haya ejemplo en el mundo que algún jugador se haya lesionado y le hayan dado licencia. Creo que por mala suerte soy el único ejemplo que va a haber".

Finalmente, en lo deportivo reconoció que "lo que hoy me come la cabeza es no poder estar en cancha en este momento. Estoy en el día a día con el grupo, de estar, de hablar, pero lo mío es muy chiquitito, mi ayuda debería ser dentro del campo. Ver la situación y no poder hacerme cargo dentro de una cancha me está matando", cerró.

Colo Colo enfrenta este miércoles a Curicó Unido en el Estadio Monumental, a las 18:00 horas (21:00 GMT) con la misión de escapar del último lugar del Campeonato Nacional.