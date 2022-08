Matías Zaldivia sigue en recuperación: Llegar al clásico con la UC es una linda meta

El defensor de Colo Colo Matías Zaldivia sigue en su etapa de recuperación luego del esguince medial de rodilla que sufrió ante Ñublense por Copa Chile hace una semana y se mostró optimista, asegurando que su meta es estar disponible para el clásico ante Universidad Católica.

"(Quedan) entre cuatro a seis semanas, pero ojalá sea antes que las seis semanas para poder llegar al clásico (ante Universidad Católica) que es una fecha estimativa, para mí esa es una linda meta", expresó el zaguero en relación a aquel duelo pactado para el primer fin de semana de octubre.

Explicó que la recuperación "va bien, ya pasó la primera semana de reposo, pero bueno, ya esta semana complementar con trabajos a la tarde en MEDS, después en el club y pasadas las dos primeras semanas vamos a tener un examen de control para ver si el ligamento pegó para poder empezar a trotar y empezar de a poquito".

Por último, Zaldivia comentó la derrota que sufrió el cuadro albo como visita ante Unión La Calera.

"Lo tuvimos controlado, si bien no generamos muchas ocasiones, el partido estaba totalmente controlado y en cinco minutos y dos pelotas paradas se nos escapa el resultado. Pero bueno, son cosas que trabajamos todas las semanas y hay que ponerle atención. Lo que me deja tranquilo es que en todos los partidos fuimos superiores al rival, hay que seguir ajustando cosas. Por suerte los que estaban atrás no se acercaron, que te da otra tranquilidad", comentó.