Matías Zaldivia y rebaja de sueldos: Entendemos y vamos a ayudar al club, no somos necios

El destacado defensor de Colo Colo Matías Zaldivia se refirió a la posibilidad de rebajar los sueldos en el plantel producto de la crisis económica por el coronavirus, aunque dijo que aún existen conversaciones.

Zaldivia dijo en un vivo de Instagram con el periodista argentino César Luis Merlo que "nosotros entendemos la situación y vamos a ayudar al club. No somos necios y sabemos que se le puede dificultar, pero estamos hablando, no quiero entrar en detalles".

Además, añadió sobre el tema que "acá en Chile son sociedades anónimas, muchos clubes dejan de pagarles a los jugadores, y hay varios clubes que están acogiéndose a esa ley y los clubes grandes no pueden hacerlo por los montos, pero hay varios clubes de la B con problemas".

Su nacionalización, la posibilidad de llegar a la Roja y su "felicidad" en Colo Colo

Zaldivia también se refirió a su nacionalización como chileno, la cual comenzará a tramitar desde el segundo semestre de este 2020 y volvió a manifestar su interés de vestir la camiseta de la selección.

"Si me toca la chance de nacionalizarme no lo voy a dudar porque le agarré un cariño muy grande al país y si se me da la opción de la selección feliz, porque además está en unos de sus mejores momentos de la historia", sostuvo el central.

"Sé que existe esa rivalidad entre Argentina y Chile, pero queda atrás porque me han tratado muy bien y a mi familia también, por eso cuando me preguntaron si jugaría por la selección, lo haría por lo deportivo y por el cariño de la gente. Me hacen sentir uno más", agregó.

Acerca de su periplo en el cuadro "albo", donde ya lleva cuatro años, se mostró muy contento y señaló que "Colo Colo es muy importante, me dio mucho. Me elevó a un nivel internacional. Si bien ya había jugado en primera en Argentina, que ahora soy un desconocido, pero acá me gané un nombre y tengo la posibilidad de ganarme una convocatoria en Chile".

Junto con esto, desclasificó una anécdota de su llegada a Chile: "No me conocía ni el periodista que me fue a conocer al aeropuerto. A veces les pedían autógrafos a la gente que andaban conmigo porque a mí no me conocían, la verdad es que fue muy gracioso".

En cuanto al técnico que más lo marcó en su carrera dijo que "(Pablo) Guede me hizo mejor jugador y por eso siempre lo destaco. Él veía cosas en mí que yo no. Una vez al principio me sacó de la citación y me llevó a su escritorio, y me dijo: 'Mira con este nivel eres un jugador de Primera B Nacional'. Me cayó muy mal, pero yo me lo tomé como un desafío y terminó marcándome, y eso me dio la posibilidad hoy de estar en la selección, y siempre voy a estar agradecido".

Finalmente, se refirió a Jorge Valdivia, a quien prefirió hace unos días en una pregunta de Instagram por sobre Juan Román Riquelme: "Al Mago le tomé un gran cariño porque es mi amigo, y a nivel futbolístico por ahí la gente en Argentina no conoce, y la verdad es que el "chavón" es un jugador muy dotado, y él mismo dijo que tomando otras decisiones podría haber llegado más lejos. Además, lo vi hacer cosas en la cancha que jamás la había visto. Me quedo con el Mago toda la vida".