Matutino reveló que "traición" del Club Social pavimentó retorno de Mosa a la presidencia de ByN

Aníbal Mosa volvió este viernes a la presidencia de la Concesionaria Blanco y Negro S.A, pero el retorno del empresario puertomontino a la cabeza de la mesa dirigencial de la empresa que administra Colo Colo sigue dando que hablar.

El presidente saliente, Alfredo Stöhwing, reconoció sentirse traicionado por el Club Social y Deportivo Colo Colo, admitiendo que tenían un acuerdo con Matías Camacho, presidente de la entidad matriz del Cacique, pero que de "la noche a la mañana" el abogado olvidó el compromiso y cambió su decisión a última hora, votando a favor de Mosa.

Según publicó El Mercurio, Stöhwing, expresidente de Colo Colo, y Camacho, presidente del Club Social y Deportivo, habían llegado a un acuerdo días antes de la Junta Ordinaria de Accionistas: El club se comprometía a votar por la máxima autoridad de Blanco y Negro en ese momento. Incluso tenían previsto firmar el acuerdo el jueves pasado.

Stöhwing confiaba en el acuerdo, pero durante la semana, el mandamás del CSyD Colo Colo no respondió a sus llamadas y solo le comunicó un día antes de la votación: "El club no va a votar por ti, votaremos por Aníbal Mosa".

"Ellos me habían comprometido su apoyo, me prometieron sus votos. Cuando me dicen que no, entregan argumentos muy livianos y está claro que no son los verdaderos", confesó apesadumbrado el ahora traicionado expresidente.

Además, Stöhwing destacó que el presidente del club solicitó un cargo importante: "Durante mucho tiempo trabajamos codo a codo con Camacho. Participó en todas las reuniones del 'proyecto estadio' durante casi un año. No puede decir que no lo conocía, fue parte de todo. No solo eso, también le ofrecimos presidir la Comisión Centenario y descuentos para los socios. Nos pidió un cargo gerencial; le explicamos que eso no podía darse de la noche a la mañana, pero que lo íbamos a analizar", relató quien hasta ayer estaba al frente de Blanco y Negro.

Todo parecía indicar que no había oferta alguna que Stöhwing pudiera hacer para que Camacho cambiara de opinión: el presidente del Club Social había dado su palabra a Mosa para que el empresario puertomontino regresara al máximo sillón de la concesionaria.