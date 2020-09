Mauro Olivi criticó a Nicolás Castillo por dichos contra Fuenzalida: "Es un vende humo"

El argentino Mauro Olivi, ex volante de Colo Colo, criticó duramente a Nicolás Castillo por los dichos contra José Pedro Fuenzalida y sostuvo que el ex delantero de Universidad Católica lo hizo porque "es un vende humo".

"El Chapa es así como es, no es un vende humo y no necesita de una declaración para que la gente lo quiera, piensa lo que es la realidad. No se equivoca, lo recontra banco en lo que dijo a morir, porque demuestra en la cancha que es hincha de Católica y lo fue toda la vida. El dice lo que es y todo el mundo sabe que es así, pero sale el otro a liquidarlo y vender humo, porque eso es vender humo", explicó Olivi a DaleAlbo.

Las declaraciones de Fuenzalida, capitán de Universidad Católica y ex compañero de Olivi en la tienda alba, fueron en julio pasado, cuando señaló que Colo Colo era el equipo más grande de Chile, la U tenía la mejor hinchada y que Cruzados es la mejor institución, más allá de su fanatismo por la franja.

Esas palabras provocaron molestia de Castillo, quien en Instagram manifestó que "Chapa" no lo representaba como capitán de la UC.

Olivi, sin embargo, sostuvo que lo que dijo Fuenzalida sobre Colo Colo "es la realidad, es el más grande, tiene más gente y más títulos" y no hay nada de malo que lo dijera estando en Católica.

"Lo conozco y se que no tuvo mala intención, pero fue una mala pasada, porque querían sacarle la cinta de capitán. Ahí está la hipocresía de que hay cosas que no se pueden decir", añadió.

Finalmente, manifestó que le molestó mucho la actitud de Castillo: "Sé la calidad de de persona que es el Chapa y sale este otro boludo desde la loma del culo a hablar innecesariamente", sentenció.