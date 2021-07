Maxi Falcón e interés de Nacional: No estoy teniendo la continuidad que tuve cuando llegué a Chile

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se refirió a la posibilidad de emigrar a Nacional de Montevideo, y aseguró que es una buena posibilidad dado que en Chile perdió la titularidad y no tiene la continuidad deseada.

"Colo Colo es un club hermoso, me ha tratado de maravilla, pero la realidad es que hoy no estoy jugando. No estoy teniendo la continuidad que tuve cuando llegué a Chile", dijo el zaguero en diálogo con Radio Sport 890, de Uruguay.

"Mi representante habló con Nacional, a mí no me llamó nadie, pero que un club como Nacional se fije en mi es algo muy bueno y más estando un técnico que me conoce", agregó.

"Me encantaría jugar en Nacional, pero yo tengo que ser profesional, esta es mi carrera y no le cierro las puertas a ningún equipo", complementó el defensor, quien quedó descartado para el duelo de este mismo jueves ante Wanderers, por una lesión.