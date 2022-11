Maxi Falcón: "Estuve a punto de dejar el fútbol"

Una de las figuras en la campaña que le permitió a Colo Colo alzarse con el Campeonato Nacional fue el defensa uruguayo Maximiliano Falcón, quien tras el logro conversó con la prensa de su país y recordó sus momentos más difíciles como jugador.

En ese sentido, en diálogo con el diario El País rememoró cuando trabajó de albañil por cinco mil pesos diarios: "No ligué nada, pero todo eso mentalmente me bajoneó y empecé a engordar y a bajar mi nivel. No entrenaba de la misma manera porque sabía que era titular y tarde o temprano me fue comiendo. Me arrepiento de eso", contó.

Además, aseguró que su representante, Gerardo Arias, le salvó la carrera: "Me daba plata cuando yo no tenía para comprar comida y me pagaba el arriendo. Siempre hay malos comentarios de uno u otro, pero yo me quedo con la gente que estuvo en las malas y me bancó la cabeza. El Boca (Arias) fue el único que me bancó la cabeza".

"Estuve a punto de dejar el fútbol y le dije (al representante): 'Vamos a jugar a Rentistas, que es la última bala, y si no, no juego más'", añadió.

"Siempre dije que puedo estar dos o tres kilos pasado, pero si mentalmente estoy fuerte, te como en dos panes. Si yo estoy fino y soy un Ferrari físicamente, pero estoy pasando por una depresión, no paro ni el bondi (la micro)", complementó.