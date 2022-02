Maxi Falcón: La solidez defensiva se da porque todos corren

El zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón hizo la previa del duelo ante Deportes La Serena y aseguró que el elenco albo basa su solidez defensiva en la entrega que todo el equipo hace a lo largo del partido.

"Nuestra función es defensa es respaldar al equipo. Al hacer una presión tan alta ayuda, eso desgasta físicamente al rival y nos permite manejar el partido. Todo el equipo corre y la solidez defensiva se da por eso", dijo Falcón en conferencia de prensa.

"Creo que el modelo de juego de Gustavo funciona porque se trabaja todos los días. Siempre hay algo que mejorar, su cuerpo técnico está encima de cada detalle y eso es una gran virtud", añadió.

Explicó que la victoria del fin de semana ante Everton es un buen aliciente para el inicio del Campeonato Nacional.

"Vamos partido a partido. El último partido fue positivo, porque conseguimos los tres puntos, y eso ayuda en lo anímico. Los compañeros se recuperaron bien, y estamos listos para el fin de semana", expresó.

Sobre la posibilidad de contar con Christian Santos, el uruguayo comentó que "siempre es bueno tener varias opciones para el puesto. Hay posiciones que tiene más de dos jugadores, Cristián se ha preparado como todos los compañeros, y lo veo bien. Como siempre digo, la competencia es sana y después el técnico dirá quién juega, quién va a la banca".

Además, se refirió a los cambios que ha realizado en su estilo de juego personal desde que llegó al cuadro popular.

"Tenía un estilo de juego diferente. Estaba en otro club y lo que cambié es en hacer lo que el técnico me pido. Quizás hacía cosas que ahora no hago, hay un modelo de juego, con Emiliano me he sentido muy bien, porque desde que llegó ha mostrado un gran nivel, y esas puteadas ayudan", expresó.