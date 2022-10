Maxi Falcón: Le saca un poco de mística no tener a la hinchada

El defen< sor uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, se refirió a la imposibilidad de jugar con público este domingo en Coquimbo Unido en el duelo que le puede dar el título al elenco albo, y aseguró que esas decisiones "le quitan mística al fútbol".

"(No tener a la hinchada) le saca un poco la mística al fútbol, no entiendo por qué no permiten hinchas visitantes. Son cosas que escapan de mí. En mi opinión, está mal, pero son cosas que pasan. También podemos campeonar el fin de semana que viene y después, en el partido que tengamos de local, festejar con nuestra gente", expresó el charrúa en el portal partidario Dale Albo.

"Yo sé que la gente de Colo Colo no se ha portado de lo mejor y por ahí es por precaución, eso lo puedo entender. Pero el tema del trofeo, las medallas, de poder festejar lo que hemos hecho durante todo el año, que creo que nos lo merecemos", añadió.

De igual manera, el zaguero central cree que la motivación del equipo está a tope.

"Se hizo esperar bastante. Como no hubo fútbol se hace una semana más larga, pero también sirve para descansar y corregir errores que se cometieron en el partido pasado. La motivación está partido a partido, pero, como ahora podemos conseguir el título, estamos con la ansiedad de que queremos que ya llegue el fin de semana", dijo.