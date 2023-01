Maxi Falcón por eventual partida de Lucero: No es grato que se vaya

En la previa de viajar a Argentina para seguir con la pretemporada, el zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón se recibió al tira y afloja que está viviendo Juan Martín Lucero con el cuadro albo para forzar su partida y si bien no quiso profundizar evidenció su postura.

"Lo leí, no sé mucho, pero es nuestro 9 titular, que le ha dado mucho a Colo Colo en el corto tiempo que ha estado, ha hecho muchos goles y es importante para el equipo. No es grato que se vaya, y no te puedo decir mucho más porque es decisión de él", dijo el uruguayo en el Aeropuerto de Pudahuel.

"Me enteré, y no quise escribirle nada. Hoy no lo iba a ver, pero después me comunicaré. Es una decisión de él. Si se va, hay que enfocarse en lo que viene", complementó.

"Es un 9 muy movedizo, era perfecto para lo que pedía el técnico", añadió.

Respecto a la pretemporada, Falcón expresó que "arranca otro año. El año pasado se cumplió el objetivo de salir campeón, lo dijimos desde que arrancamos y este año trataremos de ir por más, de sacarnos la espina que nos quedó en copa internacional, porque creo que tenemos lo necesario para pasar la fase".