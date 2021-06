Maxi Falcón: Salvarnos del descenso es más importante que la Copa Libertadores

El zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón afirmó que para su juicio, el hecho de haberse salvado del descenso junto al cuadro "popular" en la pasada temporada es más importante que la Copa Libertadores.

"Habernos salvado del descenso es más importante que la Copa Libertadores. Muchos de los hinchas van a decir que no, pero creo que el no perder nunca el prestigio de ser un club de primera, es lo más importante", sostuvo en TNT Sports.

"Prefiero perder 10 finales de la Libertadores contra la U, pero nunca irme a la B", complementó en el último capítulo de "Sabor a Gol", que será transmitido este jueves.

Falcón también se acordó del duelo en que el "Cacique" empató con O'Higgins por un penal cometido por él mismo, tras lo que fue condenado a jugar por la permanencia con Universidad de Concepción.

"Después de hacerle el penal a O'Higgins, me largué a llorar en casa, estaba destrozado", confesó.

"Le he tomado cariño a Colo Colo, por el momento que se vivió el año pasado. La gente me demuestra mucho. Es el club que me abrió las puertas y esas cosas se agradecen", sostuvo.

Por último, sobre la situación de Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la Copa América 2015, dijo que "fue algo de fútbol. Una viveza, pasa mucho; codazos, piñas -golpes-, hasta escupitajos he recibido (...) Cavani es un crack, pero cayó".