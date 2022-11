Maxi Falcón: Siempre soñé con un estadio gritando mi nombre y en Colo Colo lo cumplí

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se refirió al especial momento que vive en el cuadro albo, y manifestó su felicidad por el título logrado y por ser reconocido por la hinchada del conjunto popular.

"Es demasiado potente lo que estoy viviendo. Ser campeón en un equipo como Colo Colo y sentir que la gente me reconoce es tremendo. Siempre soñé con un estadio gritando mi nombre y eso lo conseguí en este hermoso club", dijo el charrúa en entrevista con Las Últimas Noticias.

"No dudé en venirme porque, después de salir campeón en Uruguay con Rentistas, un equipo chico, sentí que debía dar un salto. Mi representante me decía que tenía algunas opciones en México lo hablé con mi señora y preferimos Chile", añadió antes de referirse al complejo momento que encontró en Colo Colo, cuadro que por ese entonces luchaba por evitar el descenso.

"Era un desafío importante. Sabía a lo que venía y pensé que debía demostrar lo que valía para ayudar a sacar al equipo de ese mal momento", contó.

Respecto al recordado penal que cometió ante O'Higgins y que implicó una derrota que prácticamente condenó a los albos a jugar la promoción, Falcón contó que "estaba destruido en el camarín. Y cuando llegué a mi casa me derrumbé. Lloré toda la noche. Por suerte al otro día, cuando fui a entrenar, todos mis compañeros se acercaron para para decirme que estaban conmigo, que íbamos a conseguir quedarnos en Primera. Me dio fuerza".