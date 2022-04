Maximiliano Falcón: El error del árbitro cambió todo el partido

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón afirmó que la derrota 2-1 a manos de River Plate por Copa Libertadores "fue por detalles", mencionando, a su juicio, que los errores del árbitro Alexis Herrera marcaron el resultado.

"Fue por detalles, tuvimos las mismas situaciones claras, ellos aprovecharon y estuvieron más finos. El gol cambia todo por el error del árbitro, si hubiese cobrado falta (de Paulo Díaz sobre Alexander Oroz) por ahí hubiera quedado empatado, ahí cambia el partido", mencionó el uruguayo en conferencia de prensa.

Sobre el nivel exhibido ante el cuadro "millonario", el zaguero colocolino mencionó que "por momentos jugamos de igual a igual contra un rival que pelea al más alto nivel. Estoy conforme con el trabajo del equipo, porque hicimos un gran partido".

Consultado sobre el estado del césped de la cancha del Monumental, Falcón aseguró que no se encontraba en las mejores condiciones, pero que no influyó en la derrota de los "albos".

"Habían partes que estaban un poco en mal estado, en el primer gol pica mal la pelota. Pero no influyó en el partido. Fue dinámico, con situaciones para los dos equipos", señaló.

Del mismo modo, el defensor uruguayo que el equipo jugó un buen partido pese al mal resultado: "Lo vi muy bien, y en lo personal es la primera vez que me toca ante un rival de tan alto nivel. Me sentí bien, me voy conforme, con un sabor amargo por el resultado, pero nos quedamos con lo táctica y las ganas, errores podemos tener todos y ellos lo aprovecharon".

Finalmente, fue consultado por el gran nivel de Gabriel Suazo, quien nuevamente se alzó como una de las buenas figuras de Colo Colo.

"Me sorprendió mucho el nivel, ha crecido muchísimo. Él me representa, dja todo, tranca hasta con la cabeza y eso contagia a los compañeros. El nivel que está teniendo es espectacular y se lo merece porque entre como lo ven en la cancha y más, y eso se refleja. La mentalidad ganadora siempre tiene que estar y por eso ha mejorado muchísimo", sentenció el zaguero central.