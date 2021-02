Maximiliano Falcón: Los hinchas de Colo Colo me comentaron que el afiche en mi contra era falso

El defensa uruguayo Maximiliano Falcón habló este sábado sobre una de las polémicas que tuvo lugar antes del partido por la permanencia ante Universidad de Concepción. En la previa de aquel encuentro, aparecieron unos afiches firmados por la barra de Colo Colo en contra del jugador, pero él mismo contó que estos eran falsos.

En diálogo con Sports 890 de Uruguay, el zaguero explicó que: "Los barristas de ColoColo me llamaron y me dijeron que los afiches con mi foto por el penal eran falsos".

"También ellos me dijeron que jugara tranquilo y ayudara al equipo a no descender", complementó.

Sobre otros temas, el jugador que llegó en la segunda rueda del torneo a Macul, mencionó sobre su futuro en el club que: "Yo tengo contrato hasta el 2023 y si juego el 50 % de los partidos me pueden renovar hasta 2024".

