Maximiliano Falcón: Me dieron mucha confianza, se generó una linda energía en la semana

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien debutó este martes en Colo Colo en el triunfo por 1-0 sobre Deportes Antofagasta, se mostró feliz por el rendimiento personal y grupal.

Falcón dijo en diálogo con el CDF que "estoy muy contento por el equipo, más allá de mi debut. Es algo muy positivo, se generó una energía muy linda en la semana, entrenamos muy bien, lo plasmamos en la cancha y por suerte ganamos".

Además, el zaguero añadió que "yo creo que todo el equipo corrió y el profe me pidió que jugara tranquilo, tal como lo hacía en Uruguay, él me eligió por eso, los compañeros me dieron toda la confianza también y gracias a Dios salió todo bien".

Finalmente, sostuvo que la victoria "nos da mucha confianza, cada partido cuesta mucho ganarlo, sumar un punto o tres, es todo positivo. Fueron tres y estoy muy contento".

Los "albos" no ganaban desde el 7 de marzo en el Campeonato Nacional y como locales desde el 28 de enero por el mismo torneo.