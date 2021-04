Maximiliano Falcón: Me dijeron que es muy lindo el Monumental lleno

El zaguero de Colo Colo Maximiliano Falcón, que tiene grandes opciones de debutar en el Campeonato Nacional este domingo ante Universidad de Chile, tras cuatro fechas sancionado, dijo que le gustaría tener la opción de jugar con público en el Estadio Monumental.

"Ahroa empieza una nueva historia, un nuevo año, -le digo a los hinchas- que sigan alentando como lo hicieron, que eso es increíble, que si Dios quiere pronto van a poder volver a las canchas. Me dijeron que es muy lindo el Monumental lleno, estoy deseando con todo mi corazón jugar con toda la gente (...) que esperen lo mejor, vamos a dar todo para salir campeón", señaló en conversación con el sitio oficial de Colo Colo.

Falcón también sostuvo que es importante que el club haya sumado triunfos en los últimos encuentros y destacó que "mis compañeros me han acompañado en cada momento. Más allá que el club sea grande, tener compañeros de esa calidad está bueno".

Además reveló que "fue una locura cuando llegué acá, por la gente, no lo podía creer, nunca había jugado en un club tan grande, más allá que había hecho inferiores, pero no es lo mismo, aunque fue para bien, muy contento por eso, se ha podido crecer mucho en lo personal".

Falcón igualmente recordó el viaje a Talca para jugar la definición por la permanencia contra Universidad de Concepción: "Había como cuatro mil o cinco mil personas, fue una locura. No solo a la salida del estadio, sino que en la ruta también, por eso nos demoramos tanto, cada uno o dos kilómetros había una cantidad de gente impresionante".

"Había gente que tenía mi polera, lo que es raro para mí, yo recién comienzo y que la gente esté comprando mi polera es muy lindo, uno se siente muy bien, pero es raro, de a poco lo iré asimilando, ir dándole la alegría a lagente de no descender fue lo más grande que me ha pasado en la vida", completó.

Falcón y Colo Colo enfrentan este domingo a la U, desde las 16:00 horas.