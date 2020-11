Maximiliano Falcón: No sé si sienta presión por la posición en la que estamos

El defensor uruguayo Maximiliano Falcón dijo no sentir presión extra por el delicado momento que atraviesa el cuadro albo en el Campeonato Nacional 2020, asegurando que el balompié "charrúa" es más complicado que el chileno.

"Colo Colo tiene millones de hinchas, es el club más grande de Chile. La posición en la que estamos, no se si siente presión, porque yo soy un jugador que no se preocupa de eso. Yo intento hacer lo que entreno día a día", dijo al medio uruguayo Pelota al Pie.

"Llevo un par de partidos. La ciudad me pareció divina, la gente me recibió muy bien. Es un club muy grande y la gente me ha dado mucho apoyo. Para un jugador joven como yo es importante", agregó.

Respecto al nivel del balompié criollo, Falcón aseguró que "el fútbol uruguayo es mucho más difícil que el chileno, por eso salir es complicado, pero una vez que sales, el uruguayo está preparado para jugar en cualquier fútbol. Acá el fútbol es mucho más táctico y técnico".

"Yo creo que lo que tiene el fútbol uruguayo se gana con un poco más de garra, pero acá si no estás bien entrenado y técnicamente, mueres a los 60 minutos físicamente. Es un nuevo fútbol que a mí me gusta. Antes yo era muchísimo más rústico que ahora y servirá para mejorar personalmente", cerró.