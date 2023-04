Maximiliano Falcón por ausencia de hinchas de Colo Colo ante la UC: Claro que no hace bien

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se refirió a la ausencia de hinchas del "Cacique" en el partido de este sábado como visita frente a Universidad Católica, indicando que es algo que "no hace bien".

"Claro que no hace bien, cada uno siempre quiere jugar con su gente, más allá de si son cinco o 10.000 personas", señaló en conferencia de prensa.

"Es lo lindo del fútbol, que la cancha esté llena y la gente disfrute a su equipo. El que no puede ir lo va a ver de la casa, pero entiendo por ahí el motivo de la decisión, creo que todo cae en lo mismo, en tratar de que si estas cosas no queremos que pasen hay que cambiar la cabeza y saber que no solo nosotros sino que todos los equipos necesitan de su gente, que es algo muy importante", destacó.

El uruguayo también dostuvo que el próximo duelo "es el partido más importante que tenemos" y apostó porque "nuestro objetivo es ganar el campeonato, no se te pueden escapar por muchos puntos porque aparte de jugar bien tienen planteles grandes con hartos jugadores buenos, ellos podrían rotar el cansancio; algunos planteles no tienen esa posibilidad, hay que ver cada detalle, pero vamos entrenar las virtudes nuestras, estamos enfocados en el fin de semana porque creo que vamos a hacer un gran partido".

Al preguntarle si el duelo con los "cruzados" es un clásico o un partido más, declaró que "creo que entrar en polémica ahora no es lo mejor, sabemos que la cosa está complicada, hay varios equipos, incluyéndonos, a los que les han suspendido las canchas".

"Hay familias que van a ver partidos y no es agradable estar con miedo que te pueda caer una piedra o que se agarren a combos en la tribuna, eso no ayuda. En lo personal me enoja mucho, pero lo que tenemos que fomentar hoy en día es que se viva como una fiesta, en la cancha se puede decir lo que queiran, me pueden insultar, es parte del fútbol, pero pasarse a otro extremo no es lo conveniente, la gente que lo hace que recapacite, como sociedad nos va a hacer muy bien", señaló.

En lo que se refiere a la importancia del encuentro afirmó que "al ganar se suma de a tres, ellos no suman y la idea es perseguir o estar primeros lo antes posible como en el campeonato pasado para seguir manteniendo, la idea es trata de llegar lo más arriba posible, lo más rápido, y mantener la punta hasta el fin del campeonato".

"Soy un jugador al que le gustan los desafíos y me gusta a veces jugar contra jugadores que están en su mejor nivel. Me mido, sé para qué estoy, en lo personal tratar que Zampedri no pueda jugar cómodo, no esté libre en el área, que es lo más peligroso que tiene, y creo que después, aparte de eso, también pensar en lo grupal, contagiar energía positiva, sabemos que tenemos nuestras armas, iremos por los tres puntos y la gente de ellos va a apoyar por ellos, es una realidad, y habrá silbidos, pero es parte del fútbol, esas cosas no me molestan, creo que es parte de, la gente va a hinchar por su club e intentará poner nervioso al rival, mientras sea un buen partido, bienvenido sea", completó.

El choque de Colo Colo con Universidad Católica se jugará en el Estadio Santa Laura el sábado desde las 15:00 horas.