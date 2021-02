Maximiliano Falcón reconoció que pudo fichar en otro grande de Sudamérica antes de Colo Colo

El uruguayo Maximiliano Falcón reveló que antes de fichar en Colo Colo tuvo opciones de llegar a Nacional de Montevideo, elenco en el que debutó como profesional y que se fijó en él nuevamente tras su buena campaña con Rentistas, donde fue campeón.

"Peluca" dijo en Locos Por el Fútbol de Uruguay que "cuando fuimos a jugar con Nacional, Jorge Giordano (técnico del equipo) me preguntó si quería volver al club. Dije que sí, pero cuando terminó el Apertura no hubo sondeos y cuando me llegó el ofrecimiento de Colo Colo me vine para Chile".

Además, reconoció sus intenciones de defender la camiseta de su país: "Yo tengo mucha fe para jugar en algún momento en la selección uruguaya".

Falcón fue clave en la segunda rueda para el "Cacique", jugando 18 partidos y anotando un gol, siendo bastión en la defensa y ganándose la simpatía de los hinchas por su estilo de juego aguerrido.