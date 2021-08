Maximiliano Falcón: Tengo un compromiso con el club y lo quiero asumir al máximo

El defensor Maximiliano Falcón recordó los sondeos que recibió desde el fútbol uruguayo, aunque aseguró que está comprometido al máximo con Colo Colo y que pretende conseguir la mayor cantidad de éxitos en el equipo "popular".

"Hubo sondeos. Hablaron conmigo, pero eso ya pasó, Gustavo -Quinteros, DT de Colo Colo- dejó claro que soy importante para el plantel y querían que me quedara. Yo estoy enfocado en el partido de mañana -sábado, ante U. Española- y de tratar de sumar los tres puntos", dijo en primera instancia.

"Traté de quedarme con la cabeza en el plantel, mis compañeros me necesitaban para cada partido, así que traté de mantener la calma hablando con gente del club y mi familia, porque el fútbol es así. Mis compañeros me necesitaban concentrado en lo que nos venimos jugando, que es muy importante", siguió el zaguero, que fue sondeado por Peñarol y también se habló de un supuesto interés de Nacional.

Ante esto, aclaró que "lo primero que pensé cuando vine al club fue tratar de ayudarlo, tengo un compromiso con el club y lo quiero asumir al máximo, quiero ser campeón, tratar de ganar todo lo que se pueda. En el fútbol a veces se presentan oportunidades, pero uno a veces se escapa de eso. Yo quiero estar enfocado acá en lo que tengo que hacer y de lo demás que se encargue del club".

"Uno si juega o no de titular, es otra cosa, porque el día a día el entrenamiento el técnico ve características diferentes y elige. Si no se puede sumar en la cancha hay que sumarlo afuera. Los campeonatos los ganamos todos juntos, los que entrenan, los que están citados y los que quedan afuera. Estoy preparado para lo que me pida Gustavo", indicó.

También se refirió a sus opciones de ser titular ante los rojos, considerando la lesión de Matías Zaldivia, y dijo que "estoy contento por volver a jugar, pero ahora Matías se va a recuperar y vamos a estar para lo que necesite".

Falcón, por último, habló de la vuelta del público a los estadios y dijo que está con ansias de que llegue la opción de jugar un partido con gente en las gradas del Monumental.

Colo Colo enfrenta a los "hispanos" este sábado, desde las 16:30 horas en el Estadio Santa Laura.