Maximiliano Falcón: Uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico

El futbolista de Colo Colo Maximiliano Falcón se mostró ilusionado con un posible salto desde el club "popular", reconoció que aún no firma su renovación y también afirmó que se encuentra enfocado completamente en el equipo y los próximos desafíos.

En relación a algunas informaciones que hablan sobre el interés por el uruguayo desde el extranjero, reflexionó que "he visto noticias, comentarios, publicaciones y demás, pero mi representante no me dice mucho, tampoco soy una persona que anda preguntando porque se te va un poco el foco".

"Uno siempre quiere crecer en lo futbolístico y económico, es una realidad, pero él tendrá cosas por ahí, me imagino, pero me dijo que me enfoque en el club que es lo más importante. He jugado buenos partidos, a diferencia de cuando bajé un poco el nivel", indicó.

Falcón también agregó que "creo que eso es un poco aparte, me quiero concentrar en Colo Colo porque irse del foco es distraerse, vienen partidos importantes y en el equipo nos necesitamos entre todos, hay que hacer énfasis en el club".

Sobre su renovación explicó que "estaba en los últimos detalles, no he firmado nada, pero va bien encaminado el tema. Mi representante habló con el club y creo que no habrá mayor inconveniente, estamos a la espera de cerrar un vínculo con el club que me abrió las puertas de manera magnífica. Es hasta 2025 ó 2026, varios años más, estoy contento por ese lado".

También le preguntaron si siente que está preparado para "dar un salto" y expresó que "creo que es el momento ideal, no soy el mismo jugador, he madurado mucho como se ha visto en los partidos, emocionalmente más que nada que era lo que más me costaba, controlar".

"He trabajado para eso, tenemos un sicólogo en el club, he conversado con él y me ha dado tips para controlar esas cosas, estoy muy orgulloso conmigo mismo porque para una persona que tiene un carácter fuerte controlarlo es complicado. Creo que sí, ya cumplí más de 100 partidos oficiales, creo que estamos bien, tengo 26 años, he adquirido bastante jerarquía en el cub, creo que estamos para más siempre", cerró.