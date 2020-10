Maximiliano Falcón: Yo quiero ir a Colo Colo, solo falta el acuerdo económico

El jugador uruguayo de Rentistas, Maximiliano Falcón, se refirió la noche de este lunes al interés de Colo Colo en su fichaje, asegurando que quiere venir a Chile y que "solo falta el acuerdo económico" entre ambos clubes.

En diálogo con DirecTV, el defensor central comentó: "Yo quiero ir a Colo Colo, solo falta el acuerdo económico. Gustavo Quinteros y Marcelo Espina ya hablaron conmigo, quieren que vaya y pueda ayudar al club".

"Marcelo Espina me dijo que confiaba en mí, que yo podía ayudar a Colo Colo. Quieren cerrar el fichaje antes del sábado, para poder estar disponible", remarcó.

Del mismo modo, apuntó que: "Yo creo que no habrá problemas para salir de Rentistas. Sólo queda que acuerden las negociaciones y yo poder viajar a Chile".

Respecto a sus características de juego, Falcón destacó que: "Soy un zaguero de buen juego aéreo. Puedo jugar como defensor central por derecha o izquierda, no tengo problemas, donde me toque jugar quiero sumar en Colo Colo. Destaco de mí la velocidad y el juego aéreo. No es concreto, pero se habla de un contrato por tres años".