Mayne-Nicholls: Esperamos ir a Bolivia con nuevo técnico

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, aseguró que la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo ya se encuentra trabajando en la búsqueda del nuevo técnico del elenco albo y explicó que la idea es ir al estreno por Copa Libertadores, el próximo martes 4 de marzo, ante Jorge Wilstermann, con nuevo entrenador.

"Marcelo Espina no ha dejado de trabajar desde que se hizo esto público, y ha recibido no solo él, si no todo los directivos, varias alternativas de entrenador. Esperamos resolverlo a la brevedad posible para ir a Bolivia con cuerpo técnico nuevo", dijo Mayne-Nicholls en conferencia de prensa.

"No nos podemos poner plazos, pero sí nos encantaría que el partido ante Wilstermann esté, y si no, seguiremos trabajando", añadió.

El dirigente comentó que el equipo ya está concentrado de cara al duelo ante el fin de semana.

"Ya entrenó el primer equipo con Gualberto Jara y Hugo González. Estuvo Ariel Palena como PF, y ellos ya están compenetrados para preparar el equipo para el partido ante Universidad de Concepción", comentó antes de referirse al despido de Mario Salas.

"Eso no estaba contemplado y ahora vamos tratar de atraer más recursos para el club, porque esto no estaba en el presupuesto. Hay que cumplir con el cuerpo técnico que dirigía", dijo.

Según lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Espina presentará este jueves en reunión de directorio un listado de nombres a la espera de que la mesa directiva se decida por un nombre para iniciar las negociaciones.