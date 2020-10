Mayne-Nicholls: Le pedimos a Marcelo Espina que nos entregue nombres de posibles entrenadores

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, confirmó que el directorio dio instrucciones a Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, para que entregue nombres de entrenadores que puedan suceder a Gualberto Jara y sacar al equipo de la crisis deportiva que lo afecta.

"Hoy el directorio le dio instrucciones a Marcelo Espina para entrenar una terna o más nombres de entrenadores para que vengan a dirigir el resto de la temporada. Se hizo un análisis largo, y los resultados no han acompañado y eso nos lleva a buscar nuevas alternativas", explicó Mayne-Nicholls.

En la misma línea, precisó que esta determinación fue por dos factores claves: "los resultados y la forma de juego, que no han logrado satisfacer a hinchas, el propio plantel y al directorio".

Mayne-Nicholls también se refirió a los dos nombres que suenan con mayor fuerza, Gustavo Quinteros y Claudio Borghi.

"Estos temas los maneja Marcelo Espina, entregó unos nombres, entre ellos está Quinteros como alternativa. Veremos si somos capaces de satisfacer lo que él quiere, tanto en lo económico como lo financiero. También si es capaz de adecuarse a nuestra logística, el plantel y las situaciones que rodean al fútbol", explicó.

Respecto a Borghi, el ex presidente de la ANFP apuntó que "yo tengo buena onda y no tengo inconveniente, pero él ha dicho que mientras esté Aníbal Mosa no va a dirigir a Colo Colo"

"Es como esas carreras donde el caballo está descartado. Es imposible tratar de acercarse a alguien que no tiene interés en estar en el lugar donde lo están invitando. Sus declaraciones impiden pensar en esa posibilidad", argumentó.

"Ojalá Marcelo logre conseguir un técnico de las características que el directorio le encomendó, es decir, con cierta trayectoria, vivencias, y que tenga un modelo de juego que sea atractivo para el hincha, y logre encuadrar esa parte, con la parte financiera y logística, y el plantel que tenemos. El ideal es que sea a la brevedad, pero entendemos que pueden haber inconvenientes", detalló.

Finalmente, habló sobre el presupuesto del club para contratar a un nuevo entrenador y explicó "tenemos la cantidad para hacer un esfuerzo. Quedan tres meses para que pueda dirigir y podemos costearlo. Si podemos cubrir los gatos del DT que presentará el gerente deportivo, lo haremos".

El futuro de Gualberto Jara

El vicepresidente de la concesionaria también habló sobre el futuro de Gualberto Jara, y señaló que seguirá dirigiendo hasta que llegue el nuevo entrenador.

"Estamos muy agradecidos de él, no fue fácil lo que le pedimos meses atrás, se complicó con el tema de la pandemia, la situación de los jugadores, y ahora no fuimos capaces de presentar un juego atractivo, y con malos resultados. Pero no cambia la buena opinión que tenemos de Gualberto y su cuerpo técnico", comentó.

Además, reveló que tienen las intenciones de que siga trabajando con las divisiones inferiores: "No sabemos si jugaremos algo con el fútbol joven este año, pero Gualberto tiene su lugar ahí. Estamos agradecidos con él, le puso el pecho a las balsa y queremos seguir trabajando con él. Ahora no sabemos si él también quiere seguir."

"Me parece una falta de respeto que la carta del directorio la tenga antes la prensa"

Por último, Mayne-Nicholls fue consultado por la carta que leyó el bloque opositor a Aníbal Mosa en la reunión de directorio este jueves, solicitando renuncias o una reestructuración interna. Y en ese sentido, el vicepresidente de los albos manifestó su molestia, ya que al momento de iniciar la rueda de prensa no tenía la carta en su poder.

"Ni yo tengo tantos detalles de esa carta. Sólo la escuché cuando la leyó el director Stöhwing y me sorprende que la prensa tenga una copia antes que los directores, es una falta de respeto", sentenció.