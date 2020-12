19:16 - 29/12/2020

Mayne-Nicholls: "Nunca he imaginado que Colo Colo no participe en Primera"

Harold Mayne-Nicholls se dirigió a los hinchas de Colo Colo para ofrecer disculpas por decir que "no se acaba el mundo si toca descender", y explicó el contexto de su frase, afirmando que no era su intención faltar el respeto a la historia de los albos, y que jamás ha imaginado que el equipo no esté en Primera División. (Video: Colo Colo)