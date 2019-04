"Me dejaron claro que acá se viene a ser campeón": Las frases de Mayne-Nicholls en su llegada a Colo Colo

Harold Mayne Nicholls, ex presidente de la ANFP, fue presentado este lunes como nuevo integrante del directorio de Blanco y Negro. Será vicepresidente, y en rueda de prensa explicó las razones que lo llevaron a unirse al proyecto que lidera Aníbal Mosa.

Revisa una selección con 10 frases del nuevo dirigente de Colo Colo:

- Tengo familia que es fanática de Colo Colo y ya me dejaron claro que acá se viene a ser campeón.

- Después de ser presidente del fútbol chileno, ser vicepresidente de Colo Colo es un desafío gigantesco.

- Es un proyecto súper ambicioso y creo que puedo aportar.

- Mi objetivo es lo futbolístico. Ayudar a que lleguen más copas al club. Eso es lo que la gente pide.

- Tuve la intención de volver a la selección por lo que significa trabajar para el fútbol chileno. Y después de la selección está Colo Colo.

- El cariño y la pasión que despierta Colo Colo no se ha extinguido y uno lo siente.

- El proyecto es grande, lleno de expectativas, lo suficiente para que la afición colocolina se pueda sentir orgullosa.

- Quiero unir lo más posible al club on otras áreas, otros deportes.

- Los proyectos de infraestructura a mí me motivan mucho. La grandeza de la institución permiten enfocar hacia allá.

- A mí me gusta el fútbol, la oficina no me gusta tanto. No me voy a restar de los roles administrativos.