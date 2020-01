Miguel Pinto agradeció el apoyo de la hinchada de Colo Colo tras ser figura en la Noche Alba

Colo Colo vivió este domingo su tradicional Noche Alba, en la que lució a su plantel para la temporada 2020 en un dulo con la selección chilena sub 23. Miguel Pinto, refuerzo resistido por la hinchada alba debido su pasado en el club rival Universidad de Chile, fue recibido con algunas pifias, pero debido a su rendimiento en cancha llegó a ser reconocido como una de las figuras del encuentro que acabó 0-0.

"Me pareció bastante bueno, me sentí muy bien, era un partido complicado por todo lo extrafutbolístico que se había estado viviendo, pero creo que voy demostrando que quiero dar lo mejor, que uno quiere aportar y que uno quiere ser profesional en todo lo que corresponda", evaluó el portero tras el partido.

Pinto tuvo oportunidad de defender el arco del "Cacique" durante el segundo tiempo. En total fueron cuatro tapadas con las que deslumbró, las que le ayudaron a demostrar que quiere "ayudar al grupo a ganar grandes cosas".

"Fue algo que se dio muy bien, ganarse el apoyo de la gente me va a costar y me va a seguir costando, pero vamos a ir de a poquito demostrando que uno quiere trabajar y que quiere entregarlo todo y ayudar al grupo a ganar grandes cosas. Vamos bien, le agradezco a toda la gente que me apoyó en el estadio antes, durante y después", sostuvo.

Estas fueron unas de las tapadas realizadas por Pinto durante la Noche Alba.

¡Genial Aránguiz, mejor Pinto!



El jugador de la Universidad de Chile encaró, ganó y remató, solo para ver su gran jugada estrellada en las manos del nuevo arquero albo.@ColoColo 0-0 @LaRoja Sub 23#NOCHEALBAxCDF#VivimosFútbolxCDF pic.twitter.com/IuwRZlBTL8 — Canal del Fútbol (@CDF_cl) January 5, 2020