Miguel Pinto y su llegada a Colo Colo: No vengo de paso, quiero marcar una diferencia

El portero Miguel Pinto fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo y, tras vestir la icónica casaca amarilla con el dorsal número 12 en la espalda, reveló que su principal objetivo es "marcar una diferencia, conseguir logros" y aportar al plantel del Cacique.

"La idea que he tenido, al tomar una decisión tan importante como esta, no es venir de paso. Marcar una diferencia, no importa si no se nota afuera. Yo vengo a buscar logros y que mis compañeros se queden con algo de lo que yo puedo entregar", explicó en la sala de prensa del Monumental.

También habló sobre los motivos que lo llevaron a fichar por el rival de su ex equipo, Universidad de Chile, y lo complicado que será ganarse a los hinchas albos.

"Mis decisiones siempre han sido para ascender en mi carrera. La tomé con mucho gusto, valoramos la llamada de la institución. El desafío es el Everest - dijo entre risas- pero no es inalcanzable. El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo Colo", comentó.

Respecto a su labor y la disputa por la titularidad en el arco, Pinto recalcó que "son varios los desafíos, pero el más importante es el grupal. En cada partido debo demostrar lo que puedo aportar. El objetivo es aportar al equipo".

Pinto, además, alabó a Brayan Cortés, el guardameta titular de los albos: "Es un gran jugador, gran profesional, se entrena al ciento por ciento. Siempre he tenido competencias con lealtad. Defender el arco de Colo Colo es tarea de todos los porteros".

Por último, respecto a su llegada, Pinto evitó hacer comentarios sobre las críticas de Johnny Herrera, quien lo cuestionó por fichar en Colo Colo.

"No me voy a referir a críticas de compañeros de profesión, le deseo éxito en sus proyectos. Cada uno tiene los demonios con quién pelear y espero que encuentre pronto la paz", cerró.

"Creo que Matías Fernández estará a la altura"

El ex golero de O'Higgins, finalmente, destacó el retorno de Matías Fernández, quien será presentado este domingo en el Estadio Monumental.

"Esperamos bastante de él, creemos que va a estar a la altura. Deseo que lo haga, me gustaría que estuviera en la selección. Jugadores como él hacen falta", sentenció el arquero.