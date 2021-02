Miguel Pinto y su salida de Colo Colo: Me voy tranquilo, siempre entregué el 100 por ciento

Este jueves, Blanco y Negro anunció la salida de varios jugadores, entre ellos el portero Miguel Pinto, quien dijo estar tranquilo, asegurando que siempre entregó todo, aunque reconoció que no le gustaría volver a pasar por una situación como la que significó pelear por no descender.

"Estoy súper tranquilo. Fue un año de mucho enriquecimiento profesional. No fue un año normal en lo deportivo con lo de la pandemia. Había una estrategia, pero dado que el año no se dio como esperábamos eso no funcionó, pero estoy agradecido de toda la gente, conocí a gente maravillosa", manifestó a TNT Sports.

"Con la situación que estábamos pasando nos acercamos más con mis compañeros. Me voy tranquilo, siempre entregué el 100 por ciento", agregó el portero que dio sus primeros pasos en Universidad de Chile.

Sobre el momento del cuadro albo, Pinto aseguró que "no es llegar y cambiar la estructura que tiene Colo Colo, pero si se siguen repitiendo los errores durante un tiempo hay que poner aquello en alerta, pero es un temas más de fondo de la institución".

"Mientras ellos (los dirigentes) sigan confiando en lo que hacen, son ellos los que mandan. Pero sabemos que Colo Colo es de los hinchas y escucharlos a ellos es algo a lo que deberían estar abiertos. No fue un año normal ni bueno en muchos sentidos, pero se sacó adelante y espero que Colo Colo nunca más vuelva a estar en esta situación y que aprendamos, tanto jugadores como la institución", añaadió.

Sobre lo traumático que fue pelear el descenso, expresó que "hubo muchas situaciones a las que a uno no les gustaría volver a pasar en su carrera, pero otras que no le gustaría que sucedieran en una instituación. Cuando pasa ese tipo de cosas, es momento de aprender, de sacar conclusiones de lo que se debe realizar. En lo deportivo no me gustaría volver a disputar un partido como el de ayer, si me toca se afrontará, pero a ese punto no me volvería volver a llegar. Es algo en lo que cualquier equipo no le gustaría haber llegado".

Consultado por su lucha con Brayan Cortés, indicó que "no tiene que soltar el arco, es un gran portero que se está metiendo de lleno en la selección. Durante el año fue una lucha bastante noble. El objetivo que yo tenía de jugar partidos se cumplió y me quedo tranquilo. El crecimiento de Brayan ha sido notorio".

"Yo también tengo muchas ganas de jugar. Hay algunas opciones que se están manejando y yo quiero volver a ser un arquero titular, que no solo entregue su experiencia desde afuera de la cancha. Estoy bien y buscaré todas las opciones posibles", sentenció.