Miiko Albornoz: Hemos sido protagonistas en casi todos los partidos

El lateral de Colo Colo Miiko Albornoz habló este viernes en conferencia de prensa y afirmó que el cuadro "popular" ha llevado adelante un excelente Campeonato Nacional, en el cual los "albos" han sido protagonistas en todos los partidos.

"Hemos jugado muy bien esta temporada, hemos sido protagonistas en casi todos los partidos y eso es lo que vamos a intentar hacer los partidos que faltan, vamos a seguir jugando bien y nuestro tipo de juego, ojalá que sigamos ganando y haciéndolo bien", indicó.

"Veo a mi equipo muy bien, somos muy unidos, estamos en buen camino. Sabemos que hay muchos partidos en poco tiempo, pero estamos todos preparados. Tenemos un plantel maravilloso en el que todos pueden jugar, están preparados y los que juegan o los que están afuera apoyan, así que somos un grupo unido, muy bueno, estamos aprovechando donde estamos, en semifinales en la copa y punteros en la liga, así que vamos a enfocar el próximo partido contra Cobresal", sostuvo.

En relación a su llegada al "Cacique", donde se lesionó durante la pretemporada, apuntó a que "ahora me siento bien. Estoy bien preparado, hemos trabajado mucho con mi físico y me siento bien preparado, he jugado dos partidos y me siento bien ahora, intentaré seguir así, mejorar mi juego y ayudar a mi equipo. Estoy feliz en Chile y por jugar en colo colo, me enfocaré en esta temporada y después vamos a ver lo que vamos a hacer".

También dedicó palabras al apoyo del público al cuadro "popular", sosteniendo que "es muy hermoso en Chile que siempre apoyan a su equipo y como su país, la selección, pero he vivido algo muy lindo, he visto como nos apoyan a nosotros, fuera del hotel, del entrenamiento y el público en los partidos, como siempre cantan 90 minutos hasta el final. Es muy lindo de ver".

También dijo que le gustaría volver a la selección chilena, pero "ahora estoy enfocado en hacer lo mejor posible por Colo Colo" y sostuvo que los trabajos en nuesro país "son parecidos a los de Alemania, la diferencia es que en Chile hay más toque de balón. Allá intentan encontrar menos pases para llegar al arco".

Colo Colo, líder del Campeonato Nacional, enfrenta este domingo a Cobresal por la fecha 19.