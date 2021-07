Morón aseguró que Moreno Martins puede "ayudar al camarín" de Colo Colo y que irán por un extremo

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, destacó las cualidades de Marcelo Moreno Martins, quien es un importante aspirante a llegar a los "albos" para la segunda parte del Campeonato Nacional. Además, comentó la búsqueda del reemplazante de Martín Rodríguez.

Morón nos dijo en conversación con Al Aire Libre PM que "estamos buscando un centrodelantero y no voy a mentir. Marcelo Moreno Martins es uno de los candidatos. Además, estamos trabajando en el reemplazante de Martín Rodríguez, buscamos un extremo que sea chileno, por el tema de los cupos".

Junto con esto, sostuvo que "Moreno Martins es un gran jugador, con gran calidad e importante en la selección boliviana. Además, tiene gran experiencia y su jerarquía nos puede ayudar mucho en el camarín. No veo que su edad de 34 años sea exagerada".

Para finalizar con este tema, el ex campeón de América reconoció que también está sobre la mesa el nombre del uruguayo Rodrigo Aguirre como posibilidad para la posición de "9".

"No tengo dudas que Falcón seguirá con nosotros"

Daniel Morón habló sobre la posible partida de Maximiliano Falcón a Peñarol que "nuestro técnico dijo que está preparado para jugar. Nuestros jugadores saben que deben pelear por un puesto. Yo conozco mucho a Falcón porque conversamos cerca de cuatro horas en un viaje desde Talca para Santiago en la pretemporada, eso nos dejó una gran cercanía. Hoy en la mañana nos juntamos y me planteó la situación".

"Yo también le planteé también los desafíos que hay en el club y yo creo que él se va a quedar con nosotros, no tengo dudas. Ha habido un entusiasmo exacerbado de su representante con este tema y a veces estas cosas marean. Yo no tengo dudas que él va a seguir los consejos de quienes se los estamos dando para su bien. Quizás en una temporada más él no va a volver a un equipo de Uruguay, sino que va a ir a la MLS, México o Europa", añadió.

Además, Morón desmintió al representante de "Peluca" Maxi Arias, que dijo que el jugador no tenía buena relación con él y con Quinteros: "Muy mal porque es totalmente falso aquello, por lo menos lo que él dijo. Hoy en la mañana estuvimos conversando con el presidente y Gustavo Quinteros, hay una comunicación espectacular. Entonces que el representante haya dicho esto molesta porque no tengo porque aguantar el chaparrón de cosas que no son ciertas. Alguien quiere ver otros beneficios".