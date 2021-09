Morón: Christian Santos puso toda la voluntad para venir a Colo Colo y fue pedido por Quinteros

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, ofreció una rueda de prensa este viernes luego de la oficialización del fichaje del venezolano Christian Santos, remarcando que el delantero fue pedido por el técnico Gustavo Quinteros.

"Christian Santos es un jugador de selección y con mucha experiencia. Tenemos muy buenas referencias de él y estamos contentos de poder anunciar a un jugador que quiso llegar al club", mencionó el directivo.

Del mismo modo, hizo hincapié en que: "El puso todo el deseo y voluntad de querer estar en nuestro club, pudimos reactivar las energías para poder llegar a buen puerto y traernos a un jugador que pidió el entrenador".

"Hace 20 días que veníamos viendo jugadores en este puesto y Gustavo Quinteros quería un delantero desde marzo. Sin duda tenemos muy claro que es un gran refuerzo y el técnico también", agregó.

Respecto al fallido traspaso de Facundo Ferreyra, Morón explicó que: "Fue un día muy intenso. Teníamos un acuerdo de palabra con el jugador y hoy su representante nos informó que tenía problemas personales y que no vendría".

"Son las situaciones que se presentan y en nuestro club no estamos para ponernos a llorar, sino que ir en búsqueda de una solución", apuntó el "Loro".

Quien también habló ante los medios fue el presidente del club, Edmundo Valladares, enfocándose también en el tema de Ferreyra. "Cuando uno tiene un acuerdo de palabra y se ha avanzado en la confección de los contratos, y sin mayor explicación a último minuto se nos comunica que el jugador no viene, es una situación que nos parece muy mala. No compartimos esto y así no se hacen las cosas".

"Decir que se le faltó el respeto a la institución cada uno tendrá que juzgar, pero nosotros somos fieles a nuestra palabra y cuando acordamos, cumplimos", dijo el timonel.