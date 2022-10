Morón disparó contra el arbitraje y avisó que Colo Colo apelará por amarilla a Lucero

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, cargó contra el arbitraje de Julio Bascuñán en el empate 1-1 de Colo Colo con Curicó Unido y anticipó que apelarán por una de las tarjetas amarillas que recibió el delantero Juan Martín Lucero.

"El arbitraje me pareció malo, porque por ejemplo en la primera amarilla de Lucero es imposible que un jugador que va a disputar una pelota con la pierna adelante y aparece alguien por atrás, sí puede haber un roce, y le sacan amarilla, cuando luego veo que no hay una misma intención de jugar contra nuestro arquero cuando tiene la pelota en las manos, lo atropellan, lo dejaron muy contuso de la nariz, no sabemos si puede tener una fisura o algo más grave, y ahí no aparece una amarilla", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me extraña esa forma de dirigir, me extraña el VAR, hay una mano extendida en el primer tiempo, de Coelho, que no se cobra o no se llama del VAR, pero la explicación no la puedo dar yo", afirmó.

"De todas maneras (vamos a apelar la amarilla de Lucero), le pido al Tribunal de Disciplina que vea la jugada, porque si los árbitros van a sacar amarillas así, ya no va a ser fútbol esto", agregó.

Luego, se mostró satisfecho por dar un paso más al título: "Seguimos en mejores condiciones que las que llegamos a este partido, con 12 puntos en juego y 9 de distancia, ahora vamos a enfrentar un partido con nueve puntos por jugar y nueve puntos por ventaja. Nosotros estamos tranquilos, el tiempo nos va dando mejores opciones a nosotros que a nuestros rivales".