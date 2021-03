Morón: Estamos conversando con Formiliano, esperamos cerrar la llegada del central esta semana

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, se refirió a la llegada del nuevo defensor central, reconociendo que el uruguayo Fabricio Formiliano es la primera opción, aunque también se conversa con otros jugadores para reemplazar a Julio Barroso.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, apuntó que "estamos en conversaciones no solo con Formiliano, él está compitiendo hasta el sábado. Esperamos cerrar la llegada del central esta semana, queremos tener cerrada pronto esta situación".

Pese a esto y a la posible suspensión de Maximiliano Falcón, indicó que "esto no acelera ni nos apura en las contrataciones".

En cuanto a la reacción del defensor, indicó que "voy a conversar con él, no era el momento tras el partido, eso lo sabemos los que fuimos futbolistas. Yo fui terrible para reclamar, pero por mi cargo y experiencia puedo decirle lo que pienso y que ya no pueden volver a pasar estas cosas. Hay momentos en los que debes morderte la lengua y guardar las manos para no causar más daños. Vamos a acatar lo que diga el Tribunal, pero con una defensa".

Morón también se refirió a la ausencia de Nicolás Blandi en el duelo ante Universidad Católica por la Supercopa. "No estuvo en la nómina por lesión, es un integrante más del plantel. Él comenzó su pretemporada como el resto y tras cuatro días de muy buen trabajo, sufrió un microdesgarro por el que debió hacer un trabajo diferenciado. Ya este martes se integra al trabajo regular, él tiene las mismas posibilidades que el resto de los jugadores".

Su rol en Colo Colo

Daniel Morón también habló del momento dirigencial que viven los albos. "Estuve varios años en el directorio y siempre me tocó que fuese muy alineado, tanto con Aníbal Mosa y Ruiz-Tagle en la presidencia. Sé que ahora hay muchas diferencias y debo decir que se necesita que vayamos todo para el mismo lado. Hacer equipo es la mejor forma para conseguir el éxito. Cuando no eres capaz de resignar lo personal en favor de colectivo no te irá bien", manifestó.

"Cuando me ofrecieron el cargo de gerente deportivo les dije que si estoy acá no quiero ser un cuadro para adornar, quiero tomar decisiones y tener autonomía en mi trabajo. Me dijeron que para eso me trajeron. Yo quise ir interviniendo de a poco, pero me he ido independizando. Estas cosas se irán viendo con el tiempo. Los cambios importantes no son de un día para otro", cerró.