Morón y opción de ser gerente deportivo en Colo Colo: No es desconocido para mí

Daniel Morón, ex arquero del plantel que alcanzó la Copa Libertadores de 1991, es uno de los nombres que suena en la dirigencia de Blanco y Negro para hacerse cargo de la gerencia deportiva de Colo Colo, vacante desde la salida de Marcelo Espina en diciembre pasado.

Y ante esa opción, el otrora arquero expresó que se siente capacitado para el cargo.

"Nunca he tenido problemas en tomar decisiones o en hacer lo que tengo que hacer. Siempre voy por el camino recto, me puedo equivocar seguramente, como todo el mundo, pero créanme que no me asusta porque no es desconocido para mí", dijo Morón en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es lo que he hecho toda mi vida, hablar con jugadores, con representantes ¿Cuál es el problema? llegar a acuerdos", expresó quien instaurara el amarillo como tradición en arco albo.

Consultado respecto a que llegue un ofrecimiento de parte de Aníbal Mosa, Morón fue claro: "No creo que sea solo Aníbal Mosa. La decisión pasa por un directorio y si en algún momento se da, será acuerdo de un directorio", dijo.

"Las ganas de trabajar sobran", complementó.