Mosa criticó a Stöhwing: No conoce la industria, ojalá se adapte y entienda qué es Colo Colo

Aníbal Mosa, uno de los directores de Blanco y Negro, criticó duramente a Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria, asegurando que desconoce la dinámica en la que debe desenvolverse Colo Colo y su comisión de fútbol durante la ventana de fichajes.

"No es fácil fichar nombres y traer por traer no vale la pena. Hay nombres en carpeta que maneja Daniel Morón, pero hay una comisión de fútbol que no ha funcionado mucho. El presidente no le da mucha importancia, debería tener una dinámica diferente a la presidencia del club. Hemos tenido solo dos sesiones desde que está esta nueva presidencia", disparó Mosa tras el triunfo de Colo Colo sobre Inter en la Sudamericana.

En la misma línea, Mosa, quien integra la comisión de fútbol de ByN, remarcó esta crítica se la ha expresado a Stöhwing y su sector en las sesiones del directorio.

"La agilidad que tiene que tener la comisión de fútbol en ventanas de contratación tiene que ser todas las semanas. Tiene una dinámica diferente, no puede ser guiada por el presidente, tiene que ser por personas que tengan conocimiento de fútbol y ahora no tenemos esa posibilidad", explicó.

Además, remató señalando que Stöhwing "no conoce la industria, él está conociendo ahora recién. Esperemos que se adapte rápidamente y entienda lo que es Colo Colo".

Finalmente, Mosa expresó su apoyo para fichar los nombres que exige el técnico Gustavo Quintero, reiterando que el objetivo de reforzar el equipo es lograr el título este año y "no podemos dar más ventaja, estamos en la punta y tenemos que ser campeones como sea".