Mosa: En Colo Colo no estamos dispuestos a terminar el campeonato a cualquier costo

"No están dadas las condiciones", señaló.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, consideró una "irresponsabilidad" la continuidad del Campeonato Nacional decidida este martes en Consejo de Presidentes, debido a que según expresó, no están las condiciones de seguridad necesarias en medio del movimiento social que vive nuestro país.

"No queremos estar lamentando situaciones más graves, nosotros como Colo Colo no estamos dispuestos a terminar el campeonato a cualquier costo", señaló el dirigente máximo de la concesionaria que administra al "Cacique".

El empresario explicó que "para Colo Colo lo más importante ha sido la seguridad de nustros jugadores, hinchas y vecinos. Entonces, bajo esa premisa, creemos que no están las condiciones dadas como para continuar el campeonato y al igual que otros 22 equipos decidimos votar que no se continúe ya que el país está atravesando un movimiento social y viviendo situaciones complicadas".

"Creemos que lo mejor era suspender el torneo. Desde el primer minuto estábamos por jugar, siempre y cuando se nos den las condiciones de seguridad para hinchas y jugadores. Creemos que no están y por eso Colo Colo expresó su voto en contra", prosiguió Mosa.

Luego, consideró que en la ANFP hay unas bases "leoninas, que no representan la democracia misma al interior de la ANFP. Hoy 23 equipos se pronunciaron por no jugar y ocho equipos de Primera y Primera B se pronunciaron por jugar, lo que quedó establecido por los cuatro quintos es que se tiene que jugar. Veremos qué dice el Sifup y estaremos atentos a lo que está pasando".

"Yo creo que es una irresponsaiblidad jugar, creemos desde Colo Colo que las condiciones no están dadas. El país está viviendo un movimiento social y debemos darle espacio para que se sigan dando esas conversaciones", agregó.

Luego, reseñó que a los presidentes de clubes se les aseguró "que se podía proporcionar seguirdad en tiempos normales y no estamos en tiempos normales, son tiempos de crisis, de conflicos, de movilizaciones. El periodo normal aquí no está".

"¿El responsable? No lo sé, eso tendrá que decirlo el tiempo, pero creo que serán las personas que votaron por seguir jugando. La ANFP propuso una votación y no seguir jugando, tienen muchas dudas en seguir jugando. Ellos tampoco creen que están las condiciones", agregó.

Por último habló acerca del episodio en que hinchas de Colo Colo invadieron el Estadio Bicentenario de La Florida el pasado viernes: "Me parece mal, pero hay que analizar de fondo qué sucedió ahí, no solo con la Garra Blanca, se pudieron tomar mayores resguardos de todos. Ese mismo hecho demostró que no están las condiciones para seguir jugando, lo más lógico era terminar el campeonato ahora y ponernos a trabajar en el próximo torneo".