Mouche: Colo Colo es un club para quedarse muchísimo tiempo, pero no depende de mí

El delantero argentino de Colo Colo, Pablo Mouche, manifestó su intención de seguir en el club una vez que finalice su contrato a fines de este año.

En entrevista mediante un Live con el Instagram oficial del "Cacique", el atacante trasandino afirmó que "para una renovación tiene que haber buena voluntad y buena predisposición de las dos partes. Dije que estaba muy feliz y contento de estar acá, y que si me preguntaban a mí yo me quedaba a vivir acá".

"Me encantaría permanecer acá todo lo que pueda, primero porque estoy en un grande. Estoy muy feliz y orgulloso de vestir esta camiseta porque me tratan con mucho cariño. Me siento muy cómodo en el club con la gente que trabaja acá, con mis compañeros", agregó.

En la misma línea, el ariete aseguró que el cuadro de Macul "es un club para quedarse muchísimo tiempo, pero no depende de mí. Ojalá que el día de mañana podamos ver la posibilidad de extender mi contrato".

Sobre su cuarentena, Mouche dijo que "hay momentos de fastidios, otros de mucha ansiedad y nerviosismo porque vemos que esto da para largo y que vamos a seguir por esta vía por un tiempo más y que se hace difícil, más que nada porque nosotros no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados haciendo nada, por eso se torna un poco más difícil de lo normal".