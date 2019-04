Mouche sobre derrota de Colo Colo: Nos caímos físicamente después de jugar la Sudamericana

Colo Colo sufrió este sábado una derrota por 2-0 frente a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y Pablo Mouche, que estuvo en la línea ofensiva del "cacique" durante los 90 minutos, explicó por donde pasó el resultado: el desgaste al que se vio sometido el plantel.

"Fue un partido complicado, en el segundo tiempo me parece que nos caímos mucho físicamente después de haber venido de jugar en la altura hace tres días, de hacer un gran esfuerzo", argumentó del delantero a Club 947 FM de Argentina, aludiendo al encuentro con Universidad Católica de Ecuadro en la altura de Quito el martes pasado.

"La verdad se hace complicado jugar la Copa entre semanas por el tema de los viajes que se hacen muy largos, el cambio de horarios, jugar en la altura. Acá en Sudamerica se complica mucho ese tema, no es como en Europa donde se juega la Champions, que los trayectos son mucho más cortos. Acá es un poco más complicado y la verdad es que físicamente se siente un poco", agregó.

El jugador, que llegó como refuerzo a la tienda alba este semestre, también explicó su decisión de jugar en el país: "En los dos meses que estuve con (Jorge) Almirón en San Lorenzo me sentí apartado del plantel y decidí venirme a Chile. Me sacó del equipo titular de un día para el otro, me di cuenta que no estaba entre sus prioridades y acepté la oferta de Colo Colo".

Sobre su estadía en Chile, reconoció que se siente "cómodo" y que tanto la hinchada como la gente del club lo hacen "sentir muy bien".

"Me adapté muy bien al club, a lo que es la ciudad que es un poco parecida a Buenos Aires. Estoy contento. El fútbol argentino siempre se extraña por lo que genera, por lo que es el tema de la gente. Acá el fútbol es apasionado y el público lo sigue mucho, y te lo refleja en la calle, en la cancha, pero con respeto", dijo.

También destacó la organización del fútbol chileno por sobre el argentino, ya que "acá las hinchadas van a todos los estadios y hay mucha más seguridad".

Como curiosidad, comentó que en su condición de argentino no ha recibido comentarios por los fracasos de su selección frente a la Roja en las finales de los últimos títulos continentales.

"Mis compañeros chilenos no me mencionan las Copas Américas que nos ganaron, en eso hay mucho respeto", comentó.