“Necesita un remezón”: Sugieren cambios en Colo Colo debido al bajo rendimiento de una de sus figuras

Colo Colo no ha mostrado su mejor versión en el arranque de la temporada 2025. El cuadro popular se ha visto con un juego colectivo errático y con bajos niveles individuales en algunos futbolistas, situación que ha generado cuestionamientos desde la hinchada hacia los jugadores.

La situación más concreta es la del portero Brayan Cortés, quien tras su mediático mercado de fichajes, no ha vuelto a ser el mismo arquero de la temporada 2024.

El iquiqueño, que terminó contrato con el Cacique en diciembre pasado y tras despedirse del club volvió al Monumental tras no encontrar club en el extranjero, ha bajado considerablemente su nivel, lo que ha quedado demostrado en sus actuaciones ante Deportes Limache y Santiago Wanderers.

Piden la titularidad de Fernando de Paul ante Unión San Felipe

La relación de Brayan Cortés con el hincha de Colo Colo está tensa. Los forofos le han enrostrado al golero su bajo rendimiento y éste se ha dedicado a responder mediante redes sociales. Además, a los seguidores del Cacique no le ha gustado que justo en este momento, el portero esté siendo confirmado en un evento de farándula que se desarrollará en el marco del Festival de Viña del Mar.

Cortés, que fue nominado a la selección chilena para el amistoso ante Panamá de este sábado, seguramente será titular, por lo que muchos piden alternancia en el arco colocolino y postulan a Fernando de Paul como titular en el partido frente a Unión San Felipe, el que se desarrollará el domingo en el Estadio Monumental.

En el programa “De Fútbol se Habla Así” de DSports el periodista Pablo Flamm abrió el debate y manifestó que “le haría bien a Cortés mirar algunos partidos desde la banca”.

En el mismo tono dio a conocer su opinión Rodrigo Vera, otro panelista del espacio, quien indicó que “creo que después de toda la situación que se dio (en el mercado de fichajes), un baño de humildad... no vendría mal. No sé si la palabra es humildad, se puede malinterpretar. No quiero decir que Brayan Cortés está agrandado, me refiero a un remezón de competitividad. Que te des cuenta de que el puesto no es tuyo, sino que tienes que rendir para que sea tuyo”.

Ahora todo dependerá del técnico Jorge Almirón a qué jugador utilizar, si dejar a Brayan Cortés y su opaco rendimiento y eventual titularidad ante Panamá, o a Fernando de Paul, que espera pacientemente tener minutos bajo los tres palos del arco del elenco popular.

@ColoColo Cortés🧤 no merece ser titular, Fernando de Paul es para este 2025 — Fabi_87 (@StayStrong_Fa) February 3, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en Copa Chile?

Colo Colo recibirá a Unión San Felipe este domingo 9 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞 - 𝐏𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐑𝐮𝐜𝐚 ⚪⚫



Este domingo a partir de las 18:00 horas recibiremos a Unión San Felipe en el estadio Monumental, donde buscaremos los tres puntos en la 🏆🇨🇱



¿Qué canal transmite Colo Colo vs. Unión San Felipe?

El partido entre Colo Colo vs. Unión San Felipe será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Además, todas las alternativas de este encuentro las conocerás en Al Aire Libre.