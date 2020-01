Nicolás Blandi: No vengo a hacer olvidar a Paredes, yo voy a tratar de hacer mi historia

Colo Colo realizó este viernes la presentación del centrodelantero Nicolás Blandi, su quinto refuerzo para la temporada, tras el empate ante Godoy Cruz en el Estadio Monumental.

El argentino habló con la prensa sobre sus motivaciones para unirse al club, sus objetivos, y al ser consultado sobre si su rol es llegar a ser el reemplazante de Esteban Paredes, dio una respuesta con clase, en la que reconoció el mérito del goleador histórico de la Primera División chilena.

"Estoy muy veliz de estar acá, es un desafío muy importante en mi carrera llegar a un club tan importante, que tiene el objetivo de ganar todos los torneos donde participa. Después, yo no vengo a hacer olvidar a Paredes, él ha hecho historia en el club, en el país, en la liga y eso no se borra con nada", sostuvo.

"Entonces tratar de disfrutar, lo tendré de compañero al menos seis meses. Trataré de aprender de él y me parece que no son buenas las comparacionoes. Yo vengo a tratar de hacer mi camino, de hacer mi historia y de contribuir con el equipo y la institución", agregó.

Además, Blandi fue sincero sobre su papel en el equipo: "Mi rol princial es hacer goles, pero no suelo prometerlos, sí trabajo y responsablidad, que son los valores que tengo desde chico, y tratar de poner a la institución adelante de todo para sumar".

El ex San Lorenzo fue contratado como una pieza clave de cara a la Copa Libertadores, y fue justamente la participación en el certamen continental uno de los motivos para firmar por el "Cacique".

"No hay nada más lindo que pelear la Copa, eso para mí es una motivación extra, pero sin olvidarme que Colo Colo tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos que juega", dijo.

El jugador también recordó que Pablo Mouche, su amigo, fue una de las personas que lo convenció para llegar a Macul. El puntero señaló que "Mouche no llevaba ni un mes en Chile y ya me decía que tenía que venir a jugar a Colo Colo. Me habló maravillas del club desde que llegó".

Finalmente, dijo que sus expectativas "son las mejores, estoy muy ilusionado, trato de siempre exigirme y aspirar a lo máximo, pero tengo que estar tranquilo, ir paso a paso".

"Entiendo que en el fútbol los tiempos son cortos y las exigencias son inmediatas. Firmé tres años de contrato, espero que los pueda cumplir, y en ese período dar muchas alegrías al club", sentenció.