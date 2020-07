Nicolás Maturana le regaló una casa a una pareja de ancianos de La Cisterna

Nicolás Maturana, jugador de Colo Colo, realizó una loable acción este martes. El jugador formado en Universidad de Chile le regaló una casa a una paraja de ancianos de la Comuna de La Cisterna.

Junto a un grupo de amigos y ayudado por el Sifup, el atacante consiguió una casa para Gabriela y Manuel. "La gente opina 'ustedes tienen para vivir dos o tres meses' y no es así", escribió el delantero en sus redes sociales.

"Entrega de casa a la señora Gabriela y su marido Manuel de La Granja. Quiero agradecer a mis amigos y a la gente del Sifup por la ayuda brindada para poder satisfacer las necesidades a una pareja de abuelitos que no tenían una vivienda digna para seguir pasando sus años de vida. No les regalamos una mansión, pero sí les brindamos un techo para que no pasen frío", escribió.

En su estilo Maturana expresó que "también debo hacer mención, y por lo que me ha caracterizado últimamente, es seguir aludiendo a las pensiones dignas, para que los adultos mayores puedan tener un mejor pasar, que les alcance para sus insumos básicos, y no tengan que pasar penurias como estos dos y los miles de abuelitos que deben estar expuestos a esto".

"A seguir luchando por un Chile mejor y más justo para todos, no sólo para algunos, sino para todos y todas las personas que la pasan mal en este país", cerró el ex Barnechea.