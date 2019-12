O'Higgins por Tomás Alarcón: No nos han llamado desde Colo Colo

El gerente deportivo de O'Higgins, Pablo Calandria, negó que hayan sido contactados por Colo Colo para fichar a Tomás Alarcón, luego de que según trascendidos de prensa el técnico Mario Salas haya solicitado la incorporación del volante como refuerzo para el próximo año.

Al ser consultado por el tema, el directivo de los "celestes" dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que "me enteré del rumor por la prensa. Al día de hoy yo no he tenido ninguna notificación de nadie, así que ahí estaremos atentos y pendientes a ver si paso algo. Y si no, estamos contentos con 'Tomy'".

En relación al desarrollo que ha tenido el mediocampista, el ex jugador dijo que "'Tomy' ha tenido un proceso muy largo en O'Higgins. Arrancó en las divisiones inferiores, continuó ahora con el primer equipo, se afianzó, ha sido titular todo este año y tuvo su primera convocatoria a la selección mayor".

"Ha ido dando pasos importantes a medida que ha ido pasando el tiempo. Estamos felices con Tomás y veremos cómo se va desarrollando el tema. Hoy es un jugador muy valioso para nosotros, veremos qué pasa hacia adelante", indicó.