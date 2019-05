Octavio Rivero: Colo Colo es un tremendo equipo, ha sido la mejor etapa de mi carrera

El delantero uruguayo Octavio Rivero, en entrevista con un medio de su país, recordó con cariño su paso por Colo Colo, en la que ganó cuatro títulos y destacó que hasta el momento ha sido la etapa más destacada de su carrera.

Rivero, aseguró durante este martes en La Diaria de Uruguay que "no sé qué vamos a hacer en adelante, nunca se sabe, pero me gustaría volver a vivir en Santiago. Colo Colo es tremendo equipo. La gente, por suerte, me quiere mucho. Chile me quedó grabado, me quedó ese gusto. Siempre es importante que te demuestren cariño. Colo-Colo es el equipo del pueblo, del barrio".

Además, agregó que "estuve dos años; fue la mejor etapa de mi carrera por ahora. Me hablo con mis compañeros hasta el día de hoy, con el chofer del bondi, con los utileros. Paz, nuestra hija, es chilena. El mismo día que nació salió el pase a México, vino con el pan abajo del brazo".

El "charrúa" estuvo en el "cacique" desde 2016 hasta 2018 y las cuatro coronas que consiguió son dos Supercopas chilenas, un Campeonato Nacional y una Copa Chile.