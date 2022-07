Octavio Rivero: No gritaría un gol a Colo Colo

El delantero uruguayo Octavio Rivero aseguró que no gritaría un gol si es que le llega a anotar a Colo Colo con la camiseta de Unión Española. El delantero también se refirió a su frustrado regreso al Cacique.

"No, la verdad que no. No, la pasé muy bien ahí. Siempre he dicanho que por ahí fue en el lugar dónde más crecí como jugador, como persona. Tengo grandes amigos ahí adentro del club, no solo jugadores, sino que también trabajadores del club. Así que nada, no lo gritaría", dijo a ESPN.

Respecto a la posibilidad que tuvo de de regresar a Macul, aseguró que "la verdad es que hubo posibilidades. Habíamos llegado a una negociación, la realidad es que habíamos hablado por enero o por ahí. Yo ahí estaba en México, tuve un problema en el club dónde estaba. Sabían que por ahí me quería ir del club dónde estaba porque me habían pasado ciertas cosas y yo desde ese momento que venía hablando con Colo Colo, de ciertas cosas y condiciones y llegado el momento cuando rescindí mi contrato en México".

"Me voy a Uruguay y quedo libre digamos, las condiciones de lo que habíamos hablado cambiaron mucho de lo que pasó ahí en ese momento. Para mí también fue un punto de decir que por qué había pasado eso, que habíamos arreglado una cosa y después pasó otra", agregó.

En esa línea, aseguró que "me dolió porque yo también estaba muy ilusionado de poder volver como dije recién. Era un lugar donde me encantaría volver, pero obviamente que con la situación que se dio, no me gustó cómo se manejó".

Rivero estuvo en Colo Colo entre 2016 y 2018, marcando un total de 23 goles en 62 partidos disputados.