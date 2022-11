Omar Carabalí se despidió de Colo Colo: Volveré más maduro si Dios quiere

El arquero Omar Carabalí publicó un mensaje para despedrise de Colo Colo, club que deja luego de ser campeón en la temporada 2022.

"Muchísimas Gracias a la gran hinchada de Colo Colo por todo el cariño y el amor demostrado estos años", comenzó en un posteo de Twitter.

"Me voy, pero volveré si Dios quiere, más maduro a buscar lo que por gracia me pertenece", dijo.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego gente. Feliz por lo que viene", finalizó.

Carabalí tiene opciones de recalar en Unión La Calera, según supimos Al Aire Libre en Cooperativa.

