Oscar Opazo a Jaime Valdés: Guede me reventaba la cabeza con información, me volvía loco

Jaime Valdés, volante de Deportes La Serena, volvió a realizar un en vivo en Instagram, esta vez con el lateral de Colo Colo Oscar Opazo, en el que el ex Santiago Wanderers se defendió tras la conversación entre "Pajarito" y Pablo Guede en la que aseguraron que el "Torta" no le daba un pase a nadie.

"Igual le pusiste. ¿Cómo que no le daba un pase a nadie?. No quiero hablar de esas cosas, son del pasado... Andaba mal, pero no me quería mostrar todavía, me quería guardar para los partidos", apuntó entre risas.

"Ya, si fue parecido. Lo asocio al periodo de adaptación, eso fue. Tampoco no le daba un pase a nadie sí. En esa pretemporada, el primer día, (Octavio) Manera, el PF, nos hizo correr después. Veníamos de un mes de vacaciones, me estaba haciendo exámenes, viajando de Viña a Santiago", agregó

Opazo, realató tambièn que "Pablo Guede me dice el viernes que cómo estaba. Le dije que bien, porque el lunes comenzábamos a correr con todo. Y claro, viajé en la mañana y Manera nos sacó la cresta. Estaba hecho mierda. Así fueron las primeras semanas".

"El 'Loco' Guede me reventaba la cabeza con información. Me ponía a jugar casi de contención. Me volvía loco, hermano. Me hacía atacar por dentro, yo preguntaba 'y este hueón de dónde salió'. Como ya sabía todo lo que era jugar por la banda, quería que rompiera por dentro. Al principio decía este hueón está loco, pero después hice cuatro goles llegando por dentro. Al final te das cuenta que tiene razón", cerró Opazo.