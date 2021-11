Oscar Opazo: Dependemos de nosotros, tenemos dos partidos que son los más importantes

El lateral de Colo Colo Oscar Opazo afirmó que el plantel está enfocado completamente en los dos próximos encuentros, Unión Española y Antofagasta, y afirmó que están conscientes que dependen de ellos mismos para ser campeones.

"Siempre nos preocupamos de nosotros, hay un equipo que está peleando con nosotros, pero siempre fuimos paso a paso peleando cada partido sabiendo que dependíamos de nosotros (...) ganando los dos partidos iríamos a una posible final. Tenemos dos partidos que son los más importantes y luego veremos lo que pasa", sostuvo sobre una hipotética final con U. Católica.

El jugador reconoció que en el último partido con Curicó unido "está a la vista que no se jugó bien, nos vimos superados por mucho rato. No nos sentimos cómodos, lo positivo es que no nos convirtieron e nicluso pudimos ganar, pero nada, corregir los errores y levantar".

De cara a la definición del torneo, donde en la penúltima fecha jugarán con los rojos y la UC, al mismo tiempo, con Huachipato, dijo que "es difícil estar pendientes del otro partido si estamos enfocados en el nuestro. La gente de alrededor puede estar pendiente, porque es lógico, se define el campeonato, pero nosotros nos enfocamos cien por ciento en el partido del domingo, trataremos de levantar el nivel individual y grupal".

"Estamos en un momento lindo del campeonato, estamos disfrutando este momento, pasamos un año terrible, el anterior, en que sufrimos mucho y ahora lo contrario, estamos en la parte linda, peleando arriba como corresponde, estos partidos los vamos a disfrutar, enfocados y responsables", complementó.

Sobre la hinchada del cuadro "popular", señaló que "apoya en buenas y malas, se vio reflejado cuando el equipo estaba peleando para no bajar, nos apoyó siempre, incondicional, se vio en cada partido. En la calle, el trayecto que tuvimos a Talca fue impresionante y ahora estamos en la otra cara de la moneda, es poco lo que tengo que decir a la gente, siempre estuvo y ha apoyado. Esperamos retribuir el cariño con un triunfo".

"Estamos súper motivados, convencidos en el trabajo que hacemosdía a día y lo de a lo largo del año, no es solo estos partidos, es un trabajo de hace tiempo y queremos que refleje a final de temporada, esperamos que así sea", completó.

Colo Colo enfrenta a Unión el domingo desde las 18:00 horas, mismo horario en que la UC se mide con Huachipato.